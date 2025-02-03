В Туапсе эвакуировали 18 человек после взрыва газа в многоквартирном доме

В Туапсе в двухэтажном шестиквартирном доме взорвался газ. Из здания эвакуировали 18 человек, в том числе двух детей. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в результате происшествия есть один пострадавший.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Взрыв газа произошел в доме, расположенном на улице Максима Горького, в 16:23 по мск. Через шесть минут на место прибыли первые подразделения спасателей и установили, что после хлопка газово-воздушной смеси произошел пожар на площади 60 кв. м.

В 16:35 пожарные ликвидировали открытое горение. В 17:00 объявлена полная ликвидация. В ней участвовали 35 человек и 11 единиц техники.

Татьяна Ручкина