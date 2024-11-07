Суд признал законным продление домашнего ареста экс-невестке Чернецкого

Свердловский областной суд оставил без удовлетворения апелляцию адвоката бывшей невестки экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасии Чернецкой о смягчении меры пресечения на запрет определенных действий и оставил в силе решение суда первой инстанции о продлении домашнего ареста до 28 декабря, сообщили в пресс-службе суда.

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«В апелляционной жалобе адвокат просил избрать для подзащитной меру пресечения в виде запрета определенных действий. Рассмотрев, материалы дела, заслушав мнения сторон, суд апелляционной инстанции оставил жалобу защиты без удовлетворения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, Анастасия Чернецкая была арестована в апреле после обысков, которые прошли в БЦ Clever Park 20 марта. Ей предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).

По данным источника «Ъ-Урал», она причастна к преступной схеме по незаконному возмещению НДС совместно с бизнесменом Василием Петровым, экс-президентом Уральской ассоциации туризма Максимом Пузанковым, учредителем компании «ТТК-Екатеринбург» Алексеем Шахмаевым и бывшим начальником Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Андреем Дьяковым.

Дьяков пытался отправиться в зону специальной военной операции (СВО), но разрешения на это не получил. Следствие подозревает полковника во взятке на сумму 200 млн руб. от Шахмаева.

Мария Шараева