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Главные новости за 3 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

В Туапсе в двухэтажном шестиквартирном доме взорвался газ. Из здания эвакуировали 18 человек, в том числе двух детей.

Управление ФССП по Краснодарскому краю назвала не соответствующей действительности информацию о выселении семьи участника СВО в Усть-Лабинском районе. Ранее боец записал обращение главе СКР Александру Бастрыкину, заявив об ошибке судебных приставов.

В полиции Анапы опровергли информацию о похищении двух девушек 18 и 21 года на территории курорта. Сообщения о предполагаемом преступлении разослали местным жителям.

Работы по восстановлению кинотеатра «Аврора» в Краснодаре, стартовавшие в 2019 году, планируют завершить только в 2028 году.

В Крыму собираются возбудить уголовное дело против керченского тренера, которого несколько воспитанниц обвинили в сексуальных домогательствах.

Полиция Краснодара проводит проверку сведений о серии повреждений на Славянском кладбище.

Издание «Осторожно, новости» Ксении Собчак сообщило о массовых сокращениях в сети аптек «Апрель». Представители компании отказались комментировать информацию об этом.

Краснодарец Сергей Султанов получил благодарность от депутата Госдумы Дмитрия Гусева за помощь в спасении пассажиров самолета, загоревшегося в аэропорту турецкой Антальи.

Власти Крыма выставили на торги за 211 млн руб. национализированный санаторий «Форос», который ранее принадлежал украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому.

В Краснодарском крае популярность онлайн-сервисов для знакомств в 2024 году выросла на 20–40%. Основную часть пользователей сервисов для знакомств составляют мужчины.

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