На Славянском кладбище в Краснодаре вандалы разрушили надгробия

Полиция Краснодара проводит проверку сведений о серии повреждений на Славянском кладбище. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как отметили в ведомстве, с заявлениями о разрушенных надгробиях и испорченных металлических оградах обратилась 56-летняя местная жительница. По ее словам, неизвестные нанесли ущерб нескольким могилам, а также похитили гранитную тумбу. По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба).

По остальным случаям проводится дополнительная проверка. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают подозреваемых.

Анна Гречко