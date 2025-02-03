Кубанец получил от Госдумы благодарность за спасение пассажиров лайнера в Турции

Депутат Госдумы, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев вручил благодарственное письмо жителю Краснодара Султану Султанову, который летел на самолете, загоревшемся в турецкой Анталье 24 ноября, и помогал спасать пассажиров. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

«Султан был обычным пассажиром, помогал экипажу спасать людей. Это государственный знак отличия — именной документ»,— сказал депутат во время вручения благодарности, отметив, что действия жителя Краснодара высоко оценили члены экипажа самолета.

Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» выполнял рейс A45051 из Сочи. При посадке в аэропорту Антальи самолет загорелся. Краснодарец помог стюардессе открыть дверь аварийного выхода. После вместе с членами экипажа он выводил детей и взрослых из горящего самолета.

Пожар на лайнере оперативно потушили. В результате пострадавших не было. Все 89 пассажиров и шесть членов экипажа, находившихся на борту самолета, эвакуировались по надувным трапам.

Татьяна Ручкина