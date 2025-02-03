СКР проверит возможное выселение семьи участника СВО на Кубани

Следственный комитет России инициировал проверку по факту возможного выселения семьи участника специальной военной операции (СВО) из домовладения в Краснодарском крае. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Поводом для разбирательства стало опубликованное видеообращение в соцсетях. В ролике сообщается о намерении выдворить жильцов из дома из-за ошибки судебных приставов.

Ход проверки на личном контроле председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Анна Гречко