В Керчи спортивного тренера подозревают в сексуальных домогательствах

Руководитель главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий тренера из Керчи в отношении воспитанниц спортивной школы. Как сообщает пресс-служба ведомства, группа спортсменок заявила о насильственных действиях и недопустимых методах воспитания со стороны тренера, совершенных несколько лет назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКР Фото: пресс-служба СКР

Как сообщает ведомство, спортсменки заявили, что тренер домогался их во время выездных соревнований. Предполагаемыми местами преступлений стали другие города и регионы, поэтому расследовать уголовное дело керченские следователи будут во взаимодействии с коллегами.

Следователи установят обстоятельства, дадут полную оценку всем доводам заявительниц. Расследование уголовного дела контролирует глава крымского следкома.

Татьяна Ручкина