Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Керчи спортивного тренера подозревают в сексуальных домогательствах

Руководитель главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий тренера из Керчи в отношении воспитанниц спортивной школы. Как сообщает пресс-служба ведомства, группа спортсменок заявила о насильственных действиях и недопустимых методах воспитания со стороны тренера, совершенных несколько лет назад.

Фото: пресс-служба СКР

Фото: пресс-служба СКР

Как сообщает ведомство, спортсменки заявили, что тренер домогался их во время выездных соревнований. Предполагаемыми местами преступлений стали другие города и регионы, поэтому расследовать уголовное дело керченские следователи будут во взаимодействии с коллегами.

Следователи установят обстоятельства, дадут полную оценку всем доводам заявительниц. Расследование уголовного дела контролирует глава крымского следкома.

Татьяна Ручкина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...