Главные новости за 3 февраля. Сочи

В Сочи спасатели ЮРПСО МЧС России эвакуировали шестилетнего ребенка, который сорвался с тропы и упал с 20-метровой высоты в Агурском ущелье. Мальчик скатился по скользкому склону и приземлился в каменистом русле реки Агуры, избежав попадания в воду.

В Сочи полицейские провели очередной миграционный рейд. При силовой поддержке спецподразделения Росгвардии со стройки на улице Ленина в отдел полиции доставили 47 иностранцев.

За последние четыре года спрос на отели с художественной концепцией в Сочи вырос почти в два раза, а за последний год увеличился на 38%.

Пассажиров рейса из Дубая в Сочи задержали в аэропорту ОАЭ более чем на 12 часов.

Территорию парковки, прилегающую к российско-абхазской границе, закрыли в целях проведения работ по реконструкции автомобильного пункта пропуска «Адлер».

В Сочи по итогам 2024 года средняя цена квартиры в новостройках составила 17,8 млн руб. Это второй в стране показатель после Москвы (21,3 млн руб.). Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург (11,1 млн руб.).

Правительство РФ определило сочинское ООО «ТоннельЮжСтрой» исполнителем работ по проектированию и строительству автомобильного моста через реку Туманная. Автомобильный мост из РФ в КНДР компания должна будет построить до 31 декабря 2026 года.

ГУ МЧС по Краснодарскому краю объявил штормовое предупреждение о сильном снеге в горах Сочи. Местами в городе также прогнозируют обильные осадки.

Туапсинская межрайонная прокуратура инициировала проверку в связи с взрывом бытового газа.