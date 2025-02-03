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Пассажиров рейса Дубай — Сочи задержали в аэропорту ОАЭ на 12 часов

В субботу, 1 февраля, пассажиров рейса из Дубая в Сочи задержали в аэропорту ОАЭ более чем на 12 часов. После посадки в самолет пассажиров высадили и удерживали в буферной зоне без объяснений, сообщают «Известия» со ссылкой на участника происшествия.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам одного из пассажиров, представители авиакомпании не предоставили информации о дальнейших действиях и не пришли для разъяснений. Пассажиры пытались добиться размещения в отеле, но получили отказ. В попытке обратиться за помощью в полицию группа из 10–15 человек обнаружила, что в отделении никого нет.

По данным онлайн-табло на сайте авиакомпании «Азимут», вместо запланированного вылета в 16:10 1 февраля самолет вылетел только в 5:49 2 февраля. В 8:41 по местному времени он приземлился в Сочи. Пассажиры планируют подать коллективную жалобу на авиакомпанию за ненадлежащее обслуживание.

Мария Удовик

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