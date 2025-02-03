Число запросов арт-отелей в Сочи за четыре года выросло в два раза

За последние четыре года спрос на отели с художественной концепцией в Сочи вырос почти в два раза, а за последний год увеличился на 38%, подсчитали в Группе «Мантера» и Umbrella Hospitality. В то же время интерес к таким объектам в Москве снизился за год на 11%, тогда как в Санкт-Петербурге спрос увеличился на 20%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным исследования, в декабре 2024 года число запросов на арт-отели без привязки к региону было на 9,8% выше, чем годом ранее, и на 20,7% выше уровня декабря 2021 года. Как отметил управляющий партнер Umbrella Hospitality Кирилл Агапов, рынок отелей в сегментах Upper Upscale и Luxury в России продолжает расти. Эксперты наблюдают высокий спрос на бутик- и арт-отели, что связано с изменением предпочтений внутреннего туриста. В ближайшие 10 лет этот сегмент будет активно развиваться в регионах, считает эксперт.

Интерес к арт-отелям традиционно высок в Москве и Санкт-Петербурге, где сосредоточены культурные центры, отмечается в исследовании. Однако в Сочи, где ключевую роль играет курортная инфраструктура, спрос на такие объекты растет, что эксперты связывают с изменением ожиданий туристов. Генеральный менеджер отеля Mantera Supreme Юлия Капралова отметила, что интерес к арт-составляющей отелей — тренд, подчеркивающий востребованность искусства в сегменте гостеприимства.

За последний месяц больше всего запросов на арт-отели в Сочи поступило из Липецка, Москвы, Краснодара, Санкт-Петербурга, Волгограда, Ростова-на-Дону, Курска и самого курорта. На эти города пришлось 63% обращений.

Вячеслав Рыжков