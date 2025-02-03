Сочинские полицейские доставили 47 иностранцев со стройки в отдел

В Сочи полицейские провели очередной миграционный рейд. При силовой поддержке спецподразделения Росгвардии со стройки на улице Ленина в отдел полиции доставили 47 иностранцев, передает пресс-служба УВД курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

У всех иностранцев проверили документы. Приезжих поставили на фото- и дактоучет. О фактах нарушения миграционного законодательства не сообщалось.

«Напоминаем, если Вам известны факты нарушений в области миграции, сообщите в полицию по телефону: 8(862) 269-22-00»,— призвали в ведомстве.

В середине января на курорте провели аналогичный рейд. Сотрудники ППС совместно с ДПС останавливали автомобили под управлением граждан, прибывших на курорт из стран ближнего зарубежья. В полицию доставили 56 иностранцев, двое оказались нарушителями.

Вячеслав Рыжков