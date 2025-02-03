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В горах Сочи спасли упавшего с 20-метровой высоты ребенка

В Сочи спасатели ЮРПСО МЧС России эвакуировали шестилетнего ребенка, который сорвался с тропы и упал с 20-метровой высоты в Агурском ущелье. Мальчик скатился по скользкому склону и приземлился в каменистом русле реки Агуры, избежав попадания в воду. Родители смогли добраться до пострадавшего и вызвали медиков, передает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Прибывшая бригада скорой помощи оказала ребенку первую медицинскую помощь и запросила поддержку спасателей. Сотрудники МЧС на носилках транспортировали мальчика к тропе и доставили его к машине скорой. В эвакуации также участвовали родители, туристы и отдыхающие.

Семья приехала на отдых в Сочи из Оренбургской области. По предварительным данным, у ребенка диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, перелом руки и ушиб внутренних органов.

Вячеслав Рыжков

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