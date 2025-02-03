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Коммерсантъ FM
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По итогам 2024 года Сочи остается одним из лидеров по стоимости новостроек

В Сочи по итогам 2024 года средняя цена квартиры в новостройках составила 17,8 млн руб. Это второй в стране показатель после Москвы (21,3 млн руб.). Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург (11,1 млн руб.), сообщает пресс-служба платформы «Авито Недвижимость».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным платформы, объем предложения на рынке новостроек в стране в 2024 году вырос на 30% по сравнению с прошлым годом, наиболее заметный рост отмечен в сегменте двухкомнатных квартир (+33%). Лидерами по количеству выставленных объектов стали Краснодар (13%), Тюмень и Москва (по 8%), Воронеж (7%), Екатеринбург и Санкт-Петербург (по 5%).

Существенное увеличение предложения зафиксировано в Калининграде (в 2,4 раза), Барнауле (в 2,3 раза), Хабаровске (в 2,1 раза), а также в Тюмени (+95%), Рязани и Уфе (+76%). Рост активности девелоперов в регионах обусловлен запуском новых проектов.

Спрос на новостройки в целом снизился, однако в ряде городов, включая Красноярск (+31%), Иваново и Хабаровск (+9%), Барнаул (+5%) и Ярославль (+3%), отмечено увеличение интереса покупателей. Это связано с расширением предложения и активностью застройщиков.

По словам управляющего директора «Авито Недвижимости» Дмитрия Алексеева, в первой половине 2024 года рынок поддерживала льготная ипотека, однако после завершения программы спрос охладел, а часть покупателей переключилась на вторичное жилье и долгосрочную аренду. При этом цены на новостройки в целом остались стабильными.

Средняя стоимость квартиры в новостройке в 2024 году составила 8,5 млн руб., квадратного метра — 167,1 тыс. руб. Самые доступные новостройки зафиксированы в Ульяновске (4,9 млн руб.), Саратове (5,3 млн) и Ижевске (5,2 млн).

Вячеслав Рыжков

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