ОПЕК+ сохранил действующие решения организации по добыче нефти

Министерский мониторинговый комитет Организации стран—экспортеров нефти (ОПЕК+) подтвердил приверженность участников соглашения по решениям, которые были приняты на встрече 5 декабря 2024 года. Декларация о сотрудничестве действует до конца 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Turar Kazangapov / Reuters Фото: Turar Kazangapov / Reuters

«Члены ОПЕК+, участвовавшие в плане дополнительных добровольных корректировок добычи, объявленном 5 декабря 2024 года, подтвердили свою приверженность, отметив, что эти дополнительные добровольные корректировки добычи обеспечили стабильность рынка нефти»,— говорится в сообщении на сайте организации.

Мониторинговый комитет рассматривал данные о добыче нефти за ноябрь и декабрь 2024 года. Там также приветствовали действия Казахстана и Ирака по добровольной корректировке объемов добычи, а также готовность стран-производителей повторно представить обновленные графики компенсаций за период с января 2024 года по февраль 2025-го.

На заседании комитет объявил о замене Rystad Energy и Управления энергетической информации (EIA) на Kpler, OilX и ESAI в качестве вторичных источников для оценки нефтедобычи. Следующая встреча пройдет 5 апреля.

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