Книжки вспять

Знаменитый «дом-книжка» на Новом Арбате в центре Москвы, где в советское время находилась штаб-квартира Совета экономической взаимопомощи, ждет масштабная реновация. На его месте и близлежащих площадках появится более 600 тыс. кв. м с социокультурными, досуговыми объектами, жильем и коммерческой недвижимостью. На это потребуется оценочно свыше 100 млрд руб. Это существенные средства для текущего владельца объекта — мэрии Москвы, поэтому в проект в качестве инвестора привлечена группа «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева. Эта компания уже занимается реконструкцией соседней гостиницы «Мир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

О том, что «Киевская площадь» выбрана инвестором реновации здания Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), построенного в 1970 году на Новом Арбате в центре Москвы, сообщил источник “Ъ” на рынке коммерческой недвижимости. В департаменте городского имущества (ДГИ) Москвы и «Киевской площади» подтвердили “Ъ” эту информацию. В ДГИ напомнили, что в 2024 году по итогам обследования «объект был признан ограниченно работоспособным и не соответствующим требованиям действующих норм в области механической и пожарной безопасности». Реновацию «дома-книжки» планируется начать уже в этом году, сообщил 3 февраля в интервью «РИА Новости» вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

«Дом-книжка» на Новом Арбате спроектирован в середине 1960-х годов архитекторами Михаилом Посохиным, Ашотом Мндоянцем и Владимиром Свирским. Его общая площадь — 56,44 тыс. кв. м, участок под ним — 4,5 га. До осени 2023 года объект находился на балансе АО «Олимп», передавшего его безвозмездно мэрии Москвы, чьи структуры занимают часть площадей в этом здании.

В ДГИ объясняют необходимость привлечения инвестора в реновацию «дома-книжки» сложностью процесса и существенными затратами, а выбор «Киевской площади» в качестве партнера — ее опытом в реализации таких проектов. Собственники ГК «Киевская площадь» — Год Нисанов и Зарах Илиев, владеющие, в частности, торгцентром «Европейский» у Киевского вокзала Москвы, рынками «Садовод», «Фуд Сити»,— в 2007 году выкупили историческое здание гостиницы «Украина» на Кутузовском проспекте и провели реставрацию. Этот объект, входящий в список семи сталинских высоток в Москве, находится недалеко от бывшего здания СЭВ.

Кроме того, «Киевская площадь» выступает заказчиком реконструкции гостиницы «Мир», соседствующей с «домом-книжкой». А весной 2024 года структуры группы получили контроль над торгцентром «Сфера», находящимся почти у входа в бывшее здание СЭВ.

В «Киевской площади» заявили “Ъ”, что на месте «дома-книжки» и близлежащих объектов будет создан кластер общей площадью более 600 тыс. кв. м: он свяжет «Большой Сити» с Арбатом и Хамовниками. Около 450 тыс. кв. м придутся на социокультурные, досуговые и деловые объекты, включая конференц-центр, детский досуговый центр. Оставшиеся площади будут отведены под жилье. Этот район перенасыщен гостиницами, поэтому ставка на новые офисы и жилье оправдана, считает партнер консалтинговой компании NF Group Ольга Широкова.

По подсчетам руководителя направления земельных активов и девелопмента консалтинговой IBC Real Estate Дмитрия Шелковского, объем инвестиций в проект составит 100–120 млрд руб. в зависимости от одобренной мэрией города концепции. Эта сумма, по его словам, «внушительна даже по меркам Москвы». Срок окупаемости таких проектов не менее 15 лет, добавляет руководитель офисного департамента консалтинговой компании Whitewill Анна Трушкина. «Но основная интрига проекта — поиск баланса между его коммерческой эффективностью и социальной составляющей при текущей стоимости денег при ключевой ставке ЦБ в 21%», — отмечает господин Шелковский.

По словам одного из собеседников “Ъ”, знакомого с ситуацией, соглашение «Киевской площади» с мэрией подразумевает передачу городу части объектов в будущем кластере — преимущественно социально-досуговую инфраструктуру. А жилье и коммерческие площади, по его словам, инвестор может продать, окупив свои затраты.

Халиль Аминов, Дарья Андрианова