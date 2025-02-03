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Коммерсантъ FM
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Московская недвижимость потянулась за Лондоном

Как изменилась стоимость квадратного метра элитного жилья

Москва догнала Лондон и Париж по уровню цен на недвижимость, на тенденцию обратил внимание Bloomberg. Как отмечает агентство, из-за санкций россияне начали активно возвращать капиталы на внутренний рынок, что, в свою очередь, вызвало резкий рост цен. Приток денежных средств помогает московскому рынку недвижимости противостоять спаду, который в прошлом году ощутили многие мировые столицы — от Лондона до Гонконга.

Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ

Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ

В результате сегмент элитного жилья поставил сразу несколько рекордов в 2024-м, говорит партнер NF Group Андрей Соловьев: «Капиталы, валюты, фондовые рынки сейчас достаточно нестабильны. Поэтому, диверсифицируя свои средства, богатые люди предпочитают вкладываться в то, что они знают, а именно — в элитную недвижимость. Отличия Парижа и Лондона в том, что туда приходят в основном крупные инвестиционные зарубежные капиталы. Местные капиталы, как правило, редко вкладывают внутри этих городов. В Москве же ситуация обратная: весь наш капитал заперт внутри страны. Более того, он даже возвращается из некоторых юрисдикций. Речь идет не только о корпоративных клиентах, но и о частных.

В Москве выросли продажи элитной жилой недвижимости

На мой взгляд, цены на московскую недвижимость будут расти и дальше, потому что нет трендов для их снижения. В прошлом году было поставлено несколько рекордов. Элитной недвижимости было продано где-то на 285-300 млрд руб. Средневзвешенная цена выросла на 20% за год и составила примерно 1,95-2 млн руб. за квадратный метр. Но и по количеству сделок абсолютный рекорд, было куплено около 2 тыс. квартир — мощный толчок для этого рынка. Цены приближаются к лондонским и парижским. Безусловно, на это влияет еще и ослабление рубля. В целом и Москва, и Лондон, и Париж развиваются согласно глобальным трендам. В итоге они приходят к эквивалентным стоимостям объектов».

По словам аналитиков рынка, с которыми пообщался “Ъ FM”, цена недвижимости выросла не только из-за притока капиталов. На динамике также сказались высокая ключевая ставка, выгодные предложения от застройщиков и растущие цены на стройматериалы. В результате элитные объекты в российской столице сейчас стоят даже дороже европейских, отмечает ведущий эксперт агентства недвижимости «Этажи» Илья Павлюк:

«Россияне меньше вкладываются в зарубежную недвижимость по нескольким причинам. Как показала практика 2022-го и 2023-го, недвижимость в еврозоне не защищена законом личной собственности. Было много нашумевших новостей — то недвижимость арестовали, то заморозили. Поэтому, разумеется, люди, обладающие возможностью купить такую недвижимость, перестали доверять европейским странам, они перекладывают деньги в другие зарубежные активы, допустим, в Арабских Эмиратах, в Тихоокеанском регионе, на Бали и так далее. Опять же, проще всего вкладываться в российский рынок, в частности, Москва показала хороший прирост.

Стоимость элитной недвижимости подрастает в рамках инфляции. В среднем цена за 2024 год получилась в районе €15,7 тыс. за квадратный метр.

В принципе сопоставимая стоимость метра и в европейских столицах: €8 тыс. в Лондоне, порядка €7,9 тыс. в Амстердаме, практически €15 тыс. за квадратный метр в Париже. Самые доступные цены из ближайших к нам стран Восточной Европы в Варшаве — здесь порядка €3,5-4 тыс. за метр. Европа перестала быть таким привлекательным инвестиционным центром».

Как пишет Bloomberg, скачок цен на элитное жилье в Москве также говорит о неравномерности развития российской экономики. В результате граждане вынуждены бороться с последствиями инфляции.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Ульяна Горелова

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