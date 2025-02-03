МИД Финляндии опубликовал инструкции для желающих воевать за Украину

МИД Финляндии на официальном сайте опубликовал инструкции для граждан, желающих вступить в ряды ВСУ и воевать на стороне Украины. Рекомендации названы «Информация для добровольцев». В министерстве уточнили, что не поощряют поездки «добровольцами» на территорию Украины, однако это не запрещено финским законодательством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / Reuters Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / Reuters

Согласно закону о консульских услугах, правительство Финляндии продолжает помогать оказавшимся на Украине соотечественникам. Вместе с тем, если доброволец заключил контракт на прохождение службы в ВСУ, финское посольство или МИД не смогут способствовать его расторжению, поскольку соглашение регулируется законодательством Украины, пояснили в ведомстве.

МИД Финляндии отметил, что при ранении добровольца ответственность за оказание помощи лежит на ВСУ, лечение полностью происходит на территории Украины. В памятке описан и процесс, связанный с гибелью добровольца и трудностями определения его личности. Свидетельство о смерти выдается после того, как тело погибшего вывезено с поля боя и его личность достоверно установлена.

17 января Следственный комитет России сообщал, что в розыске находятся 589 наемников ВСУ. Среди них граждане разных стран, в том числе из Евросоюза.

Подробнее — в материале «Ъ» «Британский пулеметчик сдал датчанку».