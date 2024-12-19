Рацион оказался нездоровым

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальницы производства компании по доставке готовых рационов здорового питания Greenbox. Надзор поддержал выводы следствия, согласно которым менеджер якобы допустила нарушения санитарных норм, что привело к массовому отравлению граждан в сентябре прошлого года. Все пострадавшие заказывали еду через сервис «Самокат». Тогда у большинства из них медики обнаружили сальмонеллез. Сразу после инцидента в Greenbox заявили, что за семь лет работы подобное произошло впервые. Сначала фирма самостоятельно приостановила деятельность, затем получила аналогичный судебный запрет и по факту прекратила свое существование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран О массовом отравлении купленной через «Самокат» кулинарией компании Greenbox стало известно 9 сентября 2023 года

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ О массовом отравлении купленной через «Самокат» кулинарией компании Greenbox стало известно 9 сентября 2023 года

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

ГСУ Следственного комитета России (СКР) по Санкт-Петербургу завершило расследование дела, по которому проходит директор производства АО «Грин Бокс» (владеет брендом Greenbox) Яна Шилова. Ей вменяют нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание людей (ч. 1 ст. 236 УК РФ). В СКР указали, что следствие изучило документы по технологическому процессу приготовления продукции, допросило свидетелей, а также провело необходимые экспертизы, «выводы которых в совокупности с иными доказательствами полностью изобличают обвиняемую в инкриминируемом ей деянии».

О массовом отравлении купленной через «Самокат» кулинарией стало известно 9 сентября 2023 года. В материалах дела говорится, что большинство заболевших в те дни заказывали вафли со шпинатом, яйцом и ветчиной.

«В результате употребления данной продукции в медицинские учреждения обратились не менее 292 человек, у которых были диагностированы инфекционные заболевания, в том числе сальмонеллез»,— гласит формулировка.

Последовавшая за этим проверка Роспотребнадзора нашла в производственном помещении компании на улице Генерала Хрулева ряд нарушений: некачественная уборка, тараканы и мухи, продукты без маркировки, отсутствие бактерицидного оборудования в цехах упаковки, доставка товаров в грязной таре, несколько сотрудников были допущены до работы без медкнижек, не все помещения оборудованы умывальниками и так далее.

В пресс-службе Greenbox тогда заявили, что работа производства была приостановлена, все необходимые анализы сырья сданы на проверку, в том числе несколько партий яиц, которые входили в начинку для вафли. «Мы искренне расстроены и обескуражены сложившейся ситуацией, за семь лет работы компании подобное произошло впервые»,— оправдывались там.

В конце сентября минувшего года суд привлек «Грин Бокс» к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения (ст. 6.6 КоАП РФ). Деятельность компании была приостановлена на два месяца. В суде представитель АО нарушения признал частично, пояснив, что часть из них к тому моменту была устранена. Через некоторое время в городские суды также начали поступать иски к АО «Грин Бокс» и ООО «Умный ритейл» (владеет сервисом «Самокат») о возмещении морального вреда в связи с отравлением.

18 декабря петербургская прокуратура сообщила, что обвинительное заключение в отношении госпожи Шиловой утверждено. Дело будет направлено в Приморский райсуд.

В случае признания судом фигурантки виновной, согласно санкции статьи, ей грозит штраф от 500 до 700 тыс. рублей, либо принудительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на тот же срок.

На данный момент продукцию Greenbox, которая позиционировалась как здоровое, но при этом быстрое питание формата fast casual, больше нельзя заказать через сервисы доставки. Соцсети компании не обновляются с конца сентября 2023 года, сайт более не доступен. Одноименные заведения сети также больше не работают. В свое время в Петербурге насчитывалось более 15 таких кафе. Некоторые точки работали по франшизе. Фирма планировала расширяться в другие регионы.

Андрей Кучеров