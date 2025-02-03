Василий Старков пересел в колонию

Кировский райсуд Екатеринбурга приговорил к шести годам и шести месяцам колонии строгого режима со штрафом 40 млн руб. бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василия Старкова. Он обвинялся в получении взятки в 4 млн руб. за подряды на содержание дорог. Экс-министр вину признал. Когда приговор вступит в силу, он планирует отправиться в зону специальной военной операции (СВО).



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший министр транспорта Свердловской области Василий Старков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Бывший министр транспорта Свердловской области Василий Старков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Василий Старков возглавлял министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области в 2016-2023 годы. По версии следствия, в сентябре 2022 года он пригласил на разговор бенефициара строительной компании «Мелиострой» Михаила Городничева в здание регионального правительства.

На ней Василий Старков предложил ему заключить два прямых государственных контракта на содержание автодорог и сооружений на них без проведения торгов с условием, что он получит откат в размере 2% от стоимости контрактов. Михаил Городничев предложение чиновника принял.

По версии следствия, в конце 2022 года в период формирования регионального бюджета Василий Старков поручил своему подчиненному — на тот момент начальнику ГКУ «Управление автомобильных дорог» Вячеславу Данилову подготовить комплект документов для заключения прямых госконтрактов с «Мелиострой».

7 февраля 2023 года на заседании рабочей группы в областном правительстве Василий Старков убедил участников в нецелесообразности определения подрядчиков конкурентным способом через проведение торгов. В результате «Мелиострой» стал единственным подрядчиком по содержанию автодорог на территории региона.В конце марта с ним заключили два контракта на общую сумму 2,9 млрд руб. По данным следствия, после сделки Василий Старков и Михаил Городничев неоднократно встречались и обсуждали передачу взятки. Вечером 8 сентября 2023 года в СНТ «Гранит» подрядчик передал министру 4 млн руб.

Через месяц, в октябре, был арестован Вячеслав Данилов, который, по данным «Ъ-Урал», дал показания на Василия Старкова. Вскоре министр подал в отставку по собственному желанию и отправился в зону специальной военной операции (СВО) «с гуманитарной миссией». В июле 2024 года Василий Старков был задержан.

Его адвокат подчеркивал, что он самостоятельно прибыл из зоны СВО в Екатеринбург «для общения со следователем».

Судебное следствие по уголовному делу бывшего министра длилось в течение четырех месяцев. В понедельник, 3 февраля, Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил Василия Старкова к шести годам и шести месяцам колонии строгого режима со штрафом 40 млн руб. по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Суд лишил его медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. По решению суда у него взыскан автомобиль марки Infinity и арестовано имущество до оплаты штрафа.

Вину экс-министр признал. Василий Старков прибыл в суд с большой сумкой вещей. Приговор он выслушал, не выразив ни одной эмоции на лице. Конвоир надел на него наручники в зале суда. Перед выходом на вопросы журналистов он ответил, что вернется в зону СВО, так как «является военнослужащим».

«Решение об обжаловании приговора будем принимать после изучения его текста. Суд применил ст. 64 УК РФ, назначив наказание ниже низшего предела. Мы последовательно указывали на то, что полученные деньги были потрачены для помощи участникам СВО. Сам Старков — действующий военнослужащий, мы неоднократно заявляли ходатайство о приостановлении его уголовного дела и отправлении его в зону проведения СВО. К сожалению, три или четыре раза нам было в этом отказано»,— рассказал журналистам после оглашения приговора его адвокат Максим Колесников.

Второй адвокат Василия Старкова Сергей Юрош отметил, что во время судебного следствия дважды было подано ходатайство об отправке Василия Старкова в штурмовой отряд.

«В этом подразделении люди каждый день рискуют жизнью. Законных оснований для отказа в удовлетворении ходатайства никаких не было. Редко, кто у нас готов идти рисковать, Старков — среди таких»,— резюмировал господин Юрош.

Напомним, в конце ноября производство по уголовному делу в отношении сообщника Старкова Вячеслава Данилова было приостановлено в связи с тем, что он заключил контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. По версии следствия, Вячеслав Данилов, «в компетенцию которого входило заключение контрактов, проверка хода и качества выполняемых работ и используемых подрядчиком материалов, досрочное принятие и оплата работ» во время личных встреч с руководителями строительных организаций сообщал, что ему можно передать взятку за общее покровительство. С октября 2022 года по сентябрь 2023 года обвиняемый получил взяток на 12,1 млн руб.

Михаил Городничев был приговорен к уголовному штрафу 2,9 млн руб. Гендиректора «Мелиостроя» Ирину Городничеву Октябрьский районный суд Екатеринбурга в начале декабря приговорил к штрафу 2,5 млн руб. за дачу взятки в размере 4 млн руб. Вячеславу Данилову Вину она признала и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, дав показания на Вячеслава Данилова и Василия Старкова.

Мария Шараева