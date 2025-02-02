Главные новости за неделю 27 января — 2 февраля. Ростов-на-Дону и область

В Ростове арестовали фигурантов дела о мошенничестве при ремонте парка «Дружба». Четыре подрядчика сдвигали сроки ремонта, ссылаясь на санкции.

Александр Скрябин назначен исполняющим обязанности администрации Ростова. Ранее он был первым заместителем губернатора.

Виталия Кушнарева перевели в московский СИЗО. Экс-министра транспорта обвиняют в коррупции и незаконном хранении оружия.

СПК «Дон» заключила контракт на строительство четырех плавучих причалов. Объекты планируют сдать в первом полугодии 2025.

В Ростовской области участники дорожного картеля оплатили 264 млн рублей штрафа. Средства взыскали с «Ростовского ДСУ» и «Тацинского ДСУ».

В Таганроге создадут три новые зоны отдыха в 2025 году. Об этом сообщила глава города.

«Экострой-Дон» оспорил в суде передачу функций по вывозу мусора «Экоцентру». Региональные власти передали права регоператора новой компании из-за жалоб на работу «Экострой-Дона».

Долг ростовского «Агро-Альянса» вырос до 417 млн рублей. Требования к компании предъявили ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и банка «Центр Инвест».