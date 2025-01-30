В Ростовской области участники дорожного картеля оплатили 264 млн рублей штрафа
Участники «дорожного картеля», в числе которых «Ростовское ДСУ» и «Тацинское ДСУ», оплатили антимонопольный штраф в размере 263,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ФАС России.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Было установлено, что компании «Ростовское ДСУ», «ВолгоградАвтоДорСтрой», «Тацинское ДСУ» и «Т-Транс» вступили в картельный сговор с целью поддержания цен на торгах. Торги проходили на выполнение работ по строительству, ремонту, реконструкции и содержанию автомобильных дорог в Ростовской, Волгоградской областях и Республике Адыгея.
Организациям, нарушившим антимонопольное законодательство, назначены штрафы. Суды трех инстанций поддержали позицию ФАС.
Средства уже поступили в бюджет Российской Федерации.