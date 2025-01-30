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В Ростовской области участники дорожного картеля оплатили 264 млн рублей штрафа

Участники «дорожного картеля», в числе которых «Ростовское ДСУ» и «Тацинское ДСУ», оплатили антимонопольный штраф в размере 263,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ФАС России.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Было установлено, что компании «Ростовское ДСУ», «ВолгоградАвтоДорСтрой», «Тацинское ДСУ» и «Т-Транс» вступили в картельный сговор с целью поддержания цен на торгах. Торги проходили на выполнение работ по строительству, ремонту, реконструкции и содержанию автомобильных дорог в Ростовской, Волгоградской областях и Республике Адыгея.

Организациям, нарушившим антимонопольное законодательство, назначены штрафы. Суды трех инстанций поддержали позицию ФАС.

Средства уже поступили в бюджет Российской Федерации.

Ева Китаева

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