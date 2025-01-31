В Таганроге создадут три новые зоны отдыха в 2025 году

В 2025 году в Таганроге планируется обустроить три городских сквера, создав новые зоны для комфортного отдыха горожан. Об этом сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Одна из приоритетных задач — создание новых современных общественных пространств в городе. Особенно, если речь идет об удаленных от центра районах, — подчеркнула госпожа Камбулова.

В сквере на ул. Маршала Жукова, 2Б создадут площадку для детей, зоны для занятия спортом. Также предполагается озеленение парка. Новое пространство объединит жителей Северного района города, где проживает 30 тыс. человек.

Кроме того, по проекту благоустроят еще два сквера по просп. Большой, 16Д и по пер. Мечниковский под названием «Почтовый».

Отмечается, что условия для отдыха и досуга будут созданы также и для людей с ограниченными возможностями.

Анастасия Казуков