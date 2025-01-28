Виталия Кушнарева перевели в московский СИЗО

Бывший министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев переведен в один из московских СИЗО. Об этом сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах. О причинах перевода не сообщается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Виталий Кушнарев был арестован Кировским районным судом Ростова-на-Дону в конце ноября 2024 года в рамках уголовного дела по ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение или ношение оружия, боеприпасов). Сообщалось, что избранная мера будет действовать до 24 января 2025 года. Суды Ростова меру пресечения господину Кушнареву не продлевали. По данным источника «Ъ-Ростов», бывший чиновник перевезен в Москву.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали Виталия Кушнарева с поличным при получении взятки 24 ноября в одном из ростовских ресторанов. Позднее у него при обыске нашли оружие.

Виталий Кушнарев возглавлял минтранс Ростовской области в 2014-2016, затем до 2021 года занимал пост главы администрации донской столицы. Позже он стал депутатом Госдумы, но в этом году сложил с себя депутатские полномочия, получив предложение вернуться в областное правительство, в котором снова возглавил минтранс.

Кристина Федичкина