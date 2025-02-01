«Экострой-Дон» оспорил в суде передачу функций по вывозу мусора «Экоцентру»

ООО «Экострой-Дон» обратилось в арбитражный суд Ростовской области с иском, в котором требует признать недействительным приказ регионального министерства ЖКХ о передаче ООО «Экоцентр» функций оператора по обращению с отходами в зоне деятельности Красносулинского МЭОК и Миллеровского МЭОК. Об этом сообщается на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Одновременно «Экострой-Дон» заявил ходатайство о принятии обеспечительной меры по иску в виде приостановления действия приказа на период судебного разбирательства. Однако, суд в принятии обеспечительной меры отказал.

Напомним, ранее власти Ростовской области объявили, что приняли решение о лишении «Экостроя-Дон» статуса оператора по обращению с отходами и передали полномочия по вывозу мусора в зоне его ответственности (13 муниципалитетов) компании «Экоцентр». Она назначена «временным региональным оператором» на период, пока не будет определен постоянный оператор посредством конкурсных процедур.

Причиной санкций в отношении «Экостроя-Дон» стало неудовлетворительное, по мнению властей, исполнение компанией обязанностей по обращению с отходами.

С ноября 2024 года в арбитражном суде рассматривается иск министерства ЖКХ, в котором ведомство требует расторгнуть соглашение с ООО «Экострой-Дон» об организации вывоза мусора и лишить компанию статуса оператора.

Согласно решению донских властей, «Экоцентр» начнет вывоз мусора в бывшей зоне ответственности «Экостроя-Дон» с 1 февраля.

Сергей Иванов