Долг ростовского «Агро-Альянса» вырос до 417 млн рублей

Кредиторы требуют от разорившейся донской ООО «Агро-Альянс» 417 млн руб. Долг компании, признанной банкротом в декабре 2024 года, пополнили требования ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и банка «Центр Инвест» на общую сумму более чем в 33 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Как следует из данных Единого госреестра сведений о банкротстве, последнее собрание кредиторов признано правомочным, на нем отдали свои голоса 60% заявителей. Основанием для признания компании несостоятельной стал судебный иск «Магнитогорского металлургического комбината», которому «Агро-Альянс» задолжал 123,7 млн руб. за поставленную продукцию. Кроме того, свои требования к компании предъявили ООО «Медикал Ин», ООО «Брис», ПАО «Гранит», ООО «Металлдонсервис», Александр Андриашин, ООО «Металл-Люкс», ООО «Торговый дом “ММК”» и ООО «Proff-Сталь».

Зарегистрированная в Ростове «Агро-Альянс» на протяжении 19 лет занималась оптовой торговлей металлами и рудами. В 2023 году, по данным портала kartoteka.ru, организация понесла чистый убыток на сумму в 44 млн руб.

Дмитрий Ковалевский