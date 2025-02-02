Сомали досталось первому

Президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении авиаударов по боевикам «Исламского государства» (ИГ; запрещенная в РФ террористическая организация) в Сомали. Глава Белого дома отчитался об уничтожении неназванного высокопоставленного члена группировки и похвастался, что ему удалось расправиться с террористом быстрее, чем демократу Джо Байдену и «его дружкам». С благодарностями к Вашингтону обратилось и международно признанное правительство Сомали, и руководство непризнанного Пунтленда, где и укрывались боевики. Авианалетом на гнездо террористов президент Трамп, выступающий против использования американских вооруженных сил за рубежом, показал, что намерен использовать тактику точечных ударов, которой придерживался и в свой первый президентских срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: U.S. Africa Command / AP). / AP Фото: U.S. Africa Command / AP). / AP

США впервые с начала второго президентского срока Дональда Трампа нанесли авиаудар по террористам за рубежом. Целью американцев стали боевики запрещенного в РФ террористического «Исламского государства», скрывавшиеся в горах Голис в полуавтономном регионе на севере Сомали, точнее, в непризнанном государстве Пунтленд. Об операции лично отчитался господин Трамп, заявив, что Штатам удалось обнаружить «убийц, прячущихся в пещерах и угрожавших США и их союзникам».

По его словам, в результате ударов «пещеры были разрушены», а «множество террористов убиты», тогда как «не было причинено никакого вреда мирным жителям». Глава Белого дома отметил, что ключевой целью точечных ударов стали «старший организатор атак ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация.— “Ъ”) и другие террористы, которых тот завербовал и возглавлял в Сомали».

«Наши военные годами выслеживали этого организатора атак, но Байден и его дружки действовали недостаточно быстро, чтобы выполнить свою работу. Я это сделал!» — не упустил Дональд Трамп возможности в очередной раз уколоть своего предшественника.

Теперь же, когда Овальный кабинет занял он, дал понять 47-й президент США, террористы и «все остальные, кто собирается нападать на американцев» должны осознать: «мы вас найдем и убьем!»

При этом Дональд Трамп не смог назвать ни число уничтоженных боевиков, ни имя «организатора». Как отметили американские СМИ, из сообщения главы Белого дома также нельзя было сделать однозначного вывода, что этот организатор совершенно точно был ликвидирован.

Не поделился деталями операции и новый глава Пентагона Пит Хегсет, который лишь повторил тезисы своего босса и добавил, что авиаудар по горам Голис «еще больше снижает способность ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация.— “Ъ”) планировать и осуществлять террористические атаки, угрожающие гражданам США, их партнерам и ни в чем не повинным людям».

За авиаудары по террористам США удостоились благодарности и от местных властей. Так, правительство Пунтленда поблагодарило «международных друзей», в результате атак которых были «убиты высокопоставленные» боевики. А в пресс-службе президента Сомали подчеркнули, что глава государства (не контролирующий большую часть своей страны) Хасан Шейх Мохамуд «признает неизменную поддержку Соединенных Штатов в борьбе с международным терроризмом и приветствует их неизменную приверженность (этой цели.— “Ъ”) под решительным руководством президента Дональда Трампа».

Примечательно, что авиаудары были нанесены на следующий день после того, как сомалийский президент в интервью газете The Washington Post обратился к господину Трампу с призывом «не отзывать американских советников и консультантов, которые занимаются подготовкой сил специального назначения» Сомали.

Впрочем, приказ об ударе по террористам вовсе не означает, что Дональд Трамп не отзовет военных советников из Сомали.

В первую свою каденцию он также не стеснялся бомбить с воздуха местных боевиков. Более того, во время первого срока республиканец оказался именно тем президентом США, при котором Штаты чаще всего наносили авиаудары по Сомали. Это не помешало ему в 2020 году, перед уходом из Белого дома, распорядиться вывести американских военных из этой страны. Затем Джо Байден отменил решение своего предшественника и продолжил проводить воздушные операции против джихадистов. Например, в 2023 году США ликвидировали главаря «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация.— “Ъ”) в Сомали Билала аль-Судани, а вместе с ним и десять его подручных, укрывавшихся в горных пещерах на севере государства.

В целом точечные удары по конкретным целям — излюбленная практика президента. Пожалуй, наиболее громкой подобной акцией стала ликвидация с помощью авиаудара командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году. Американская ракета по приказу господина Трампа настигла иранского военачальника в столице Ирака Багдаде.

При этом идея развертывания американских военных в зонах конфликтов, и даже во вполне благополучных странах, Дональду Трампу не импонирует.

С его возвращением в Белый дом, например, активно заговорили о сокращении американского контингента, расквартированного в Европе.

Сохранит ли господин Трамп американское присутствие в Сомали — вопрос открытый. Экс-министр обороны США времен первого срока Дональда Трампа Марк Эспер в своих мемуарах вспоминал, что его босс «не видел особой ценности» в присутствии американских военных где-либо в Африке. Сейчас же республиканец может посмотреть на ситуацию несколько под другим углом. И дело вовсе не в задаче победить в Сомали террористические группировки «Аш-Шабааб», ИГ или «Аль-Каида» (все запрещены в РФ), а в геополитической конкуренции. По мнению экспертов, сохранить военное присутствие в африканских странах господина Трампа может побудить растущее влияние на континенте Китая и России.

Алексей Забродин