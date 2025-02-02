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Съемки фильма «Ангелы Ладоги» начались в Петербурге 1 февраля

Съемки художественного фильма «Ангелы Ладоги» начались в Петербурге 1 февраля, сообщает «МК в Питере». Масштабный проект рассказывает о подвиге спортсменов-буеристов в годы Великой Отечественной войны. Речь идет о событиях, произошедших на льду Финского залива и Ладожского озера в начале зимы 1941 года.

Главные роли в картине исполняют Роман Евдокимов и Тихон Жизневский. В связи со съемками драмы в Петербурге перекрывали ряд улиц с 31 января по 2 февраля. Сегодня до 20:00 автомобилистам нельзя проехать по набережной Крюкова канала от Садовой улицы до набережной Фонтанки.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге осталось всего две тысячи фронтовиков и меньше 48 тысяч жителей блокадного Ленинграда.

Андрей Маркелов

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