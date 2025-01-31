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Беглов: В городе осталось всего две тысячи фронтовиков

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «78» сообщил, что за последние годы Смольный сформировал новую культуру празднования военных дат, так как в городе осталось всего две тысячи фронтовиков и меньше 48 тысяч жителей блокадного Ленинграда.

По словам градоначальника, когда живых защитников города было больше, то он приходили к детям в школы и проводили Уроки мужества. Рассказывали обо всем, что пережили, что видели своими глазами. Он подчеркнул, что ничего не заменит живые рассказы, однако потомки обязаны сохранить историческую правду.

«Чтобы сохранить наши ценности и традиции, мы ищем и находим другие форматы, новые способы донести до молодежи правду о войне и блокаде, рассказать о преступлениях нацистов»,— заявил господин Беглов, добавив, что для этого проводятся публичные и патриотические акции, устраиваются интерактивные экспозиции.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 27 января петербургский градоначальник поздравил жителей мегаполиса с 81-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Андрей Маркелов

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