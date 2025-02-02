Циклонический вихрь принес в Петербург 2 февраля снег и минусовую температуру

Санкт-Петербург 2 февраля окажется под влиянием циклонического вихря, центр которого в середине дня выйдет на восток Ленобласти. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По словам синоптика, небо будет затянуто облаками. Столбики термометров покажут от -1 до +1 градуса. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление подрастет и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

В течение дня будет идти снег, высота снежного покрова составит 1-3 см. На дорогах и тротуарах образуется снежный накат и гололедица. В понедельник, 3 февраля, будет стоять похожая погода. Температура воздуха опустится до -5 градусов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в середине следующей недели погоду в регионе будет определять антициклон, из-за которого столбики термометров покажут ночью до -10 градусов в Петербурге и до -15 в Ленобласти.

Андрей Маркелов