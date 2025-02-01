Главные новости за 1 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

Российские военные отразили атаку безэкипажного катера на Крым. Судно ликвидировали в северо-западной части Черного моря.

В Краснодаре газифицируют более 2 тысяч домов в 2025 году. При необходимости количество подключений могут увеличить.

Супруги Копайгородские намерены оспорить в суде увольнение из ВС РФ. Защита экс-главы Сочи утверждает, что фигурантов уволили задним числом — до начала уголовного преследования.

Жители Новороссийска получили огромные счета за электричество. Повышение платежей на 5-10 тыс. руб. затронуло преимущественно владельцев негазифицированного жилья.

СКР по Крыму закрыл дело о гибели сотрудницы парка «Тайган» из-за нападения львов. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о результатах расследования и обоснование прекращения дела.

На участке от пляжа Анапы до поселка Веселовка построили защитные сооружения протяженностью 21,2 км.

В Краснодаре стоимость «квадрата» в новостройках выросла на 2,3%.

Минприроды разработало правила реабилитации птиц, пострадавших от мазута. Регламент начнет действовать с 3 февраля.