Минприроды разработало правила реабилитации птиц, пострадавших от мазута

Минприроды России совместно с учеными, орнитологами и общественниками разработало методические указания по работе с птицами, пострадавшими от разлива нефтепродуктов. Документ начнет действовать с 3 февраля в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края, сообщает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Новый регламент определяет порядок действий от момента отлова до выпуска пернатых в естественную среду обитания. Документ также устанавливает требования к сотрудникам реабилитационных центров, включая наличие прививок от гепатита А и В, столбняка и дифтерии, а также регистрацию на портале «Добро РФ».

Среди основных правил также прописали рекомендации по отлову живых и сбору погибших птиц.

По информации оперштаба, с 17 декабря 2024 года в реабилитационные центры Кубани поступило более 3,7 тыс. птиц. Сейчас около 60 особей продолжают лечение.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие 9,2 тыс. тонн мазута, потерпели крушение в Черном море 15 декабря 2024 года. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов.

Нурий Бзасежев