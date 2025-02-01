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Российские военные отразили атаку безэкипажного катера на Крым

Черноморский флот ликвидировал безэкипажный катер, направлявшийся к побережью Крыма. Судно ликвидировали 1 февраля в северо-западной части Черного моря, сообщает Минобороны России.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в ночь на 1 февраля средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили девять беспилотников. Семь дронов уничтожили над Брянской областью, по одному БПЛА — сбили над территорией Белгородской и Саратовской областей.

Днем ранее два беспилотника сбили над Кубанью. Всего нападению дронов 31 января подверглись семь российских регионов.

Анна Гречко

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