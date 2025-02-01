В Краснодаре стоимость «квадрата» в новостройке выросла на 2,3%

В январе 2025 года средняя стоимость 1 кв. м на первичном рынке жилья в России достигла 142,8 тыс. руб. (+0,8%). Наибольший рост цен зафиксировали в пяти крупных городах, включая Краснодар, сообщает «ТАСС» со ссылкой на исследование федерального портала «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Подорожание стоимости «квадрата» отметили в Перми (+3,6%), Челябинске (+3,5%), Воронеже и Курске (по +2,5%). Краснодар замкнул пятерку с показателем в +2,3%. В Москве один кв. м подорожал на 1,3%, а в Санкт-Петербурге — на 2,1%.

Вместе с тем в некоторых городах наблюдается снижение цен. Более чем на 1% стоимость квадратного метра упала в Томске, Омске, Набережных Челнах и Махачкале.

Генеральный директор «Мир квартир» Павел Луценко подчеркнул, что, несмотря на ожидания резкого падения цен на фоне снижения спроса, этого не произошло. По его словам, в регионах с дефицитом жилья прогнозируют умеренный рост цен в пределах инфляции.

Нурий Бзасежев