От Анапы до Веселовки построили 21 км береговых укреплений

На участке от центрального пляжа Анапы до поселка Веселовка в Темрюкском районе построили защитные сооружения протяженностью 21,2 км. Об этом сообщает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

К монтажу насыпей для защиты от нагонных волн приступили в конце января. Работы начали в связи с прогнозируемыми штормами в феврале.

Специалисты соорудили валы высотой до полутора метров. Ограждения укрепили пропиленовой сетью для поглощения частиц мазута.

Эксперты отмечают, что возведенные конструкции призваны уберечь побережье от повторного загрязнения нефтепродуктами во время непогоды.

Ранее стало известно, что на пляже Анапы начали тестировать оборудование для очистки песка от мазута. Производительность установки достигает 50 тонн грунта в час.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие 9,2 тыс. тонн мазута, потерпели крушение в Черном море 15 декабря 2024 года. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов.

Нурий Бзасежев