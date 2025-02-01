В Краснодаре газифицируют более 2 тысяч домов в 2025 году

В Краснодаре в 2025 году реализуют масштабный план по социальной газификации частного сектора. Городские власти планируют обеспечить газом 2,1 тыс. домов, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Директор департамента городского хозяйства и ТЭК Сергей Сторчун подчеркнул, что программа газификации остается важной для горожан. По его словам, при необходимости количество подключений могут увеличить.

АО «Краснодаргоргаз» займется подведением газовых сетей к 2 тыс. объектам, 140 из которых уже подключили в январе. АО «Газпром газораспределение Краснодар» обеспечит газом 86 домов, 23 из них получили доступ к газоснабжению в начале года.

По итогам Послания Президента РФ Федеральному Собранию программу могут расширить, включив в нее газификацию садоводческих товариществ.

Социальная газификация действует с 2021 года по инициативе главы государства. За 2024 год в Краснодаре к газовым сетям подключили свыше 2 тыс. домов.

Нурий Бзасежев