В Новоселье построят новую школу на 1050 мест с центром прикладных искусств

Госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешение на строительство новой школы на 1050 мест в поселке Новоселье. Образовательное учреждение с центром прикладных искусств и собственным спортивным ядром в Ломоносовском районе возведет застройщик по соглашению с областными властями, уточнили в пресс-службе правительства 47-го региона.

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По словам зампреда правительства Ленобласти Евгения Барановского, в новом образовательном кластере Новоселья будут организованы курсы по обработке металла и дерева, ткани и кожи, мастер-классы по кулинарии и домоводству. Также в школе будут проводиться уроки по основам робототехники, занятия в художественных студиях с собственным выставочным пространством. Предполагается, что посещать дополнительные занятия смогут как резиденты учреждения, так и дети со всего Ломоносовского района, отметил господин Барановский.

Точные сроки начала и окончания строительства новой школы в Новоселье в областном правительстве пока не называют.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что за 2025 год комитет по строительству Ленинградской области планирует обеспечить ввод в регионе 21 социального объекта и начать разработку 27 новых проектов.

Андрей Цедрик