В Ленобласти в 2025 году планируют ввести в эксплуатацию 21 социальный объект

За 2025 год комитет по строительству Ленинградской области планирует обеспечить ввод в регионе 21 социального объекта и начать разработку 27 новых проектов. Об этом заявил зампред областного правительства по строительству и ЖКХ Евгений Барановский.

В течение этого года ожидается открытие поликлиники, новых спорткомплексов, культурных центров, школ, детский садов, а также бизнес-инкубатора. Как рассказал господин Барановский, в планах правительства Ленобласти также начать строительство нового корпуса музея «Прорыв», стадиона в Луге, культурных центров в Тельмана и Токсово, поликлиники в Буграх. Помимо этого, ожидается начало реконструкции семи исторических зданий в Гатчине.

Всего за год планируется начать строительство 27 объектов. «Важно не сбавлять темп. Сегодня на пяти десятках наших площадок трудятся тысячи человек»,— отметил господин Барановский.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал о выделении властями Ленобласти 560 млн рублей на строительство оздоровительного комплекса в Шлиссельбурге.

Андрей Кащавцев