Клещи проснулись в Ленобласти из-за аномально теплой погоды

В ряде регионов России, включая Ленобласть, из-за аномально теплой зимы начали просыпаться клещи, об этом сообщили в прессс-службе Роспотребнадзора. Представители ведомства рекомендуют грибникам, отправившимся искать зимние опята, соблюдать меры предосторожности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В частности, сделать прививку от клещевого вирусного энцефалита. Находясь на природе, нужно надевать закрытую одежду и использовать репелленты. Если вы отправляетесь на прогулку с домашним животным, то его стоит внимательно осмотреть по возвращении домой.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 29 января в Петербурге был побит рекорд, установленный в 1898 году. Столбики термометров накануне показали 5,3 градуса. Сегодня жителям города и области стоит ждать похожей погоды с небольшими дождями и умеренным ветром.

Андрей Маркелов