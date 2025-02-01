Минпросвещения предложило наказывать мигрантов за необучение детей русскому

Минпросвещения разработало проект порядка прохождения детьми мигрантов тестирования на знание русского языка перед приемом в школы. Если ребенок проваливает тест, родители обязаны будут отдать его на дополнительную подготовку за деньги родителей. За отказ министерство предложило ввести административную ответственность.

В пояснительной записке говорится, что обязательное тестирование нужно «для обеспечения равных прав обучающихся общеобразовательных организаций». Перечни центров тестирования будут составлять региональные министерства образования. Проверять русский язык будут в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях.

Тем детям, которые не сдадут тесты, будут рекомендовать дополнительные общеобразовательные программы по русскому языку за счет средств родителей. Дополнительное образование должно будет длиться не меньше трех месяцев. Если в течение месяца после провала теста ребенка не отдадут на обучение, органы опеки проверят условия жизни детей в семьях и направят в МВД документы о привлечении родителей к административной ответственности за неисполнение обязанностей по обучению ребенка.

Инициаторами введения обязательного тестирования для детей иностранных граждан выступила группа во главе с думским спикером Вячеславом Володиным. По его данным, 41% детей мигрантов не знают русского языка или знают его плохо. Госдума единогласно приняла инициативу 11 декабря.

Подробнее — в материале «Ъ» «Экспресс-тест по русскому».