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Коммерсантъ FM
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Число операций через СБП в 2024 году в два раза превысило показатель 2023 года

За 2024 год россияне совершили более 13,4 млрд транзакций через Систему быстрых платежей (СБП), сообщил Банк России. Это в два раза больше по сравнению с предыдущим годом. Объем переводов составил 69,5 трлн руб. В 2023 году граждане провели через СБП свыше 7 млрд операций на общую сумму 31 трлн руб.

Больше всего транзакций было совершено в четвертом квартале 2024 года — треть годового объема и количества операций за год. Всего в четвертом квартале было совершено 2,93 млрд транзакций. За аналогичный отрезок 2023 года — 1,7 млрд. В среднем один россиянин совершил 29 переводов и оплатил через СБП 17 покупок за четвертый квартал 2024 года.

Количество предприятий, принимающих оплату через СБП увеличилось до 2,2 млн пользователей. Каждая четвертая операция в СБП приходится на оплату товаров и услуг. В конце года 5 из 10 жителей страны предпочитали использовать этот способ для покупок.

Подробнее о СПБ переводах читайте в материале «Ъ» «Малый бизнес осваивает СБП».

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