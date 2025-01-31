Главные новости за 31 января. Ростов-на-Дону и область

Врио губернатора Ростовской области поручил создать оргкомитет по подготовке к празднованию 80-й годовщины Дня Победы. В течение 2025 года планируется провести большое количество патриотических и памятных мероприятий.

В Ростове состоялось представление председателя Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда. Им стал Роман Калуцких.

Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников над несколькими районами Ростовской области. Всего было сбито 25 БПЛА. Пострадавших нет. В Красносулинском районе произошел обрыв электропроводов.

В Ростовской области весенние полевые работы в 2025 году начнутся на неделю раньше обычного. Это связано с климатическими особенностями в регионе.

В 2025 году в Таганроге планируется обустроить три городских сквера, что позволит создать новые зоны для комфортного отдыха горожан.

В Неклиновском районе ввели карантин по птичьему гриппу птиц. Очаг находится на территории личного подсобного хозяйства в селе Натальевка. Прилегающая к нему территория в радиусе 5 км определена как угрожаемая зона.

Сыну Василия Нитрая, погибшего в зоне проведения СВО, вручили Орден Мужества по указу президента России Владимира Путина.

В Шахтах неизвестные подожгли BMW и гараж советника директора водоканала Руфата Алескерова, осужденного за мошенничество.

В Ростовском КДЦ «Здоровье» по вине пациента произошло возгорание. Предварительная причина — нарушение правил пожарной безопасности. В результате был госпитализирован пенсионер.