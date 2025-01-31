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Юрий Слюсарь поручил создать оргкомитет по подготовке к празднованию 9 мая

Врио губернатора Ростовской области поручил создать оргкомитет по подготовке к празднованию 80-й годовщины Дня Победы. Об этом сообщил господин Слюсарь в своем Telegram-канале.

Фото: глава Горячего Ключа Сергей Белопольский / t.me

Фото: глава Горячего Ключа Сергей Белопольский / t.me

Оргкомитет возглавил врио губернатора.

«В течение года проведем большое количество патриотических и памятных мероприятий. Уделим внимание и встретимся с каждым нашим ветераном. Пригласим к участию и наших новых Героев — участников СВО, их родных. Приведем в порядок памятники во всех районах и городах, столице Дона»,— написал Юрий Слюсарь.

Чиновник подчеркнул, что праздник необходимо отметить «достойно памяти героев Великой Отечественной войны».

Ева Китаева

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