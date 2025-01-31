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В Ростовском КДЦ «Здоровье» по вине пациента возник пожар

Минувшей ночью по вине пациента стационара КДЦ «Здоровье» в клинико-диагностическом центре возник пожар. Об этом сообщает 1rnd со ссылкой на представителей медучреждения.

Фото: прес-сслужба ГУ МЧС России по Ростовской области

Фото: прес-сслужба ГУ МЧС России по Ростовской области

Предварительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности.

В результате пожара пострадал 77-летний мужчина. Он получил отравление продуктами горения и был госпитализирован.

Ранее «Ъ-Рострв» сообщал, что из-за пожара 197 человек были эвакуированы. Возгорание было ликвидировано в 3:00 на площади 10 кв. м.

Ева Китаева

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