В Ростове представили нового председателя 15-го арбитражного апелляционного суда

В Ростове состоялось представление председателя Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда. Им стал Роман Калуцких. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

До нового назначения Роман Калуцких несколько лет работал заместителем председателя Арбитражного суда Северо-Кавказского округа в Краснодаре.

Ранее исполняющей обзаянности обязанности председателя Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда была Наталья Шимбарева.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд осуществляет проверку судебных актов, которые принимаются арбитражными судами в Республике Адыгея, Краснодарском крае и Ростовской области.

Снежана Стодольская