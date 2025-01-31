Весенние полевые работы на Дону начнут на неделю раньше из-за теплой зимы

Весенние полевые работы в 2025 году году из-за климатических особенностей начнутся в среднем на неделю раньше обычного. Как сообщается на сайте донского правительства, это было отмечено на совещании, которое сегодня провел заместитель министра сельского хозяйства Андрей Разин в рамках рабочей поездки в Ростов-на-Дону. В совещании приняли участие руководители региональных органов управления АПК Южного федерального округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

С участием замминистра обсудили подготовку к проведению весенней посевной кампании и обеспеченность аграриев необходимыми материально-техническими ресурсами.

В ходе мероприятия министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский сообщил, что общая посевная площадь в регионе в текущем году составит 4 млн 947 тыс. га. В частности, под урожай 2025 года озимые культуры посеяны на площади 2 млн 881 тыс. га, из них взошло 2,51 млн га, или 89% посевов.

По данным донского министра, весной 2025 года предстоит засеять более 1,9 млн га яровыми культурами, в том числе яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами планируется засеять около 722 тыс. га, а масличными – около 1,1 млн га.

Как отметил Константин Рачаловский, планируется на 5% увеличить площади под сахарной свеклой и около 20% «прибавят» картофель и овощи открытого грунта. В настоящее время заготовка семян, удобрений и ГСМ ведется в штатном режиме. Из необходимых 130,3 тыс. т семян яровых зерновых и зернобобовых культур заготовлено 76%.

Сергей Иванов