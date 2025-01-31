Сыну погибшего участника СВО из Ростовской области вручили орден Мужества

Сыну Василия Нитрай, погибшего в зоне проведения специальной военной операции вручили Орден Мужества. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пролетарского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Пролетарска Фото: пресс-служба администрации Пролетарска

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, указом президента России Василий Нитрай посмертно награжден Орденом Мужества.

Награду вручал военный комиссар Пролетарского и Орловского районов Ростовской области, полковник Андрей Зароченцев и замглавы администрации Пролетарского района по внутренней политике Ирина Будыльская.

Ева Китаева