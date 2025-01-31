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В районе Ростовской области ввели карантин по птичьему гриппу

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал распоряжение, в соответствии с которым в Неклиновском районе введен карантин по высокопатогенному гриппу птиц. Информация об этом размещена на портале правовой информации региона.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Очаг находится на территории личного подсобного хозяйства, расположенного в селе Натальевка по ул. Островского, 79. В рамках карантина прилегающая к очагу территория в радиусе 5 км определена как угрожаемая зона. В нее вошли село Натальевка, хутор Рожок, хутор Ломакин, село Беглица.

В радиусе 10 км определена зона наблюдения: хутор Малофедоровка, хутор Красный Пахарь, хутор Александрово-Марково, село Ивановка, хутор Таврический, поселок Приазовский, село Весело- Вознесенка, хутор Русский Колодец, хутор Новолакедемоновка, поселок Золотая Коса и другие.

В рамках карантина утвержден перечень специальных мероприятий.

Ева Китаева

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