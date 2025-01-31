Избирком в Сысерти в пятый раз отказал в референдуме по мусорному полигону

Сысертская территориальная избирательная комиссия (ТИК) отказала инициативной группе в передаче в думу муниципалитета ходатайства для проведения местного референдума по вопросу строительства на территории района мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Юг» (Свердловская область). Об этом «Ъ-Урал» рассказал председатель районного избиркома Шота Нефидов. По его словам, активисты допустили ошибку в форме ходатайства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Муниципальное образование с 1 января поменяло название. В ходатайстве они написали "Сысертский муниципальный округ", но не указали субъект РФ — Свердловская область. Указывается полное наименование муниципального образования — "Сысертский муниципальный округ Свердловской области". Эта форма, которая утверждена областным законом, она не предполагает иных написаний наименования муниципального образования»,— пояснил он.

Шота Нефидов отметил, что у избиркома не возникло претензий к 110 подписям членов инициативной группы.

Построить на территории Сысертского муниципального округа мусоросортировочный комплекс мощностью 700 тыс. т к 2027 году планирует компания «Экологические системы», связанная с владельцами «Корпорации СТС» Алексеем Бобровым и Артемом Биковым. На общественных слушаниях в 2023 году жители Сысерти отклонили проект генерального плана, который предполагает строительство полигона, в 2024 году министерство строительства Свердловской области утвердило генплан муниципалитета до 2045 года, включающий размещение мусороперерабатывающего завода.

Сысертская ТИК приняла пятое ходатайство инициативной группы для проведения местного референдума 17 января. Ранее жители Сысерти четыре раза инициировали проведение голосования по вопросу строительства полигона. В феврале, марте и августе 2024 года избирком выявлял ошибки в документах активистов и отказывал в направлении ходатайства в думу муниципалитета. В сентябре избирком не зафиксировал ошибок в документах и с четвертой попытки передал их на рассмотрение депутатам. Дума Сысерти в проведении референдума отказала, сославшись на заключение Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) о несоответствии вопроса референдума полномочиям органов МСУ. Избирком отказал в регистрации инициативной группы в связи с решением думы.

В декабре 2024 года губернатор Евгений Куйвашев заявил, что власти региона рассматривают несколько «перспективных площадок» под строительство объекта помимо участка в Сысертском районе. В январе на интернет-портале правовой информации был опубликован приказ о внесении изменений в региональную программу в сфере обращений с отходами, в котором значится строительство комплекса «Екатеринбург-Юг» в Сысертском районе и срок ввода объекта в эксплуатацию — 2029 год. Документ подписал свердловский министр ЖКХ Николай Смирнов, который за день до его публикации покинул должность. Спустя 11 дней после отставки экс-глава ведомства был арестован по ч.6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

Василий Алексеев