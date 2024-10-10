ТИК отказала в регистрации группы для проведения референдума в Сысерти

Сысертская территориальная избирательная комиссия (ТИК) отказала в регистрации инициативной группы для проведения референдума о строительстве мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Юг». Информацию об этом «Ъ-Урал» сообщил председатель районного избиркома Шота Нефидов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«У нас по закону не было другого варианта решения. Если дума отказывает в проведении [референдума], мы обязаны отказать»,— сказал господин Нефидов. Активисты сообщили «Ъ-Урал», что планируют и дальше «отстаивать конституционные права», возможность обращения в суд они пока не комментируют.

Напомним, дума Сысертского городского округа отказала в проведении референдума по мусорному полигону. Тогда депутат Алексей Бондарев сообщал о планах активистов обратиться в суд и оспорить решение думы. Ранее Сысертская территориальная избирательная комиссия (ТИК) трижды обнаруживала несоответствия в документах активистов и отказывала в направлении ходатайства в муниципальную думу. Однако в начале сентября избирком не выявил ошибок в документах и с четвертой попытки направил их в думу Сысерти.

Компания «Экологические системы» планирует построить мусоросортировочный комплекс на территории Сысертского ГО мощностью 700 тыс. тонн к 2027 году. На общественных слушаниях в ноябре 2023 года жители Сысерти отвергли проект генерального плана, который включал строительство мусорного полигона: он получил 1814 голосов «против» и 154 «за». В июне министерство строительства Свердловской области утвердило генеральный план муниципалитета до 2045 года, в который входит создание мусороперерабатывающего завода.

Анна Капустина