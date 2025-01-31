Производитель Whiskas попросил власти РФ разрешить ввоз добавки для кормов из ЕС

Компания Mars Petcare, которая производит корма для животных Cesar, Pedigree, Whiskas, Kitekat и Nutro, сообщила, что все линейки ее продукции производятся в полном объеме. Ранее сегодня Telegram-канал Mash сообщил, что корма Whiskas, Felix, Chappi, Pedigree, Pro Plan, «Гурмэ» и «Дарлинг» могут временно исчезнуть из продажи в России в связи с запретом на ввоз добавок для их изготовления из-за вспышки вируса ящура в Германии.

Как сообщили «Ъ» в Mars, компания попросила Россельхознадзор аттестовать зарубежное предприятие, которое делает пищевую добавку для кормов, чтобы получить разрешение на ее ввоз в Россию. «Наша продукция более чем на 90% производится из российского сырья. У нас есть и запас кормовых добавок, и альтернативные варианты рецептур»,— отметили там.

Россельхознадзор с 20 января ввел запрет на ввоз из Евросоюза (ЕС) животноводческой продукции из-за вспышки ящура в регионе. Президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев объяснил «Ъ», что поставки кормов из нескольких стран Европы все же были открыты. «Поскольку сами корма проходят высокую температурную обработку, они вполне себе безопасны»,— отметил он. По мнению господина Дмитриева, ограничения негативно скажутся на отрасли, если будут действовать более двух месяцев. «Конкретную добавку изменить очень сложно, даже если существуют аналоги. В итоге получится уже другой корм, с другими показателями, и само изменение рецептуры может занять много времени»,— рассказал он.

Подробнее о запрете на ввоз продукции животного происхождения — в материале «Ъ FM» «В меню добавляют ограничений».

Владимир Комаров, Алина Мигачёва